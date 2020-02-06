الرئيس الجزائري يوقع مرسوما بإطلاق سراح ما يقارب من 10 آلاف سجين

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح 6294 سجينا محكوم عليهم نهائيا والذين تساوي أو تقل عقوباتهم عن 18 شهرا.



وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان صادر اليوم: "يرتفع بذلك عدد الذين شملهم العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي والسابق الصادر في أول فبراير الجاري إلى 9765 محبوسا".



وأضافت: "يستثني المرسومان الرئاسيان الأشخاص المحكوم عليها في قضايا جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والتجارة في المخدرات وقتل الأصول وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة كل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد وتبييض الأموال والتهريب والمخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال".



وجرى توقيع مرسوم رئاسي، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح ما يزيد عن 3000 محبوس.