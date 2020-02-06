ليبيرية حائزة على جائزة نوبل تنضم لعضوية لجنة الأخوة الإنسانية.. والإعلان عن استمرار جائزة زايد

على مدار يومين، احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي "التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية"، والذي تواكب تنظيمه مع إحياء الذكرى الأولى لتوقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثيقة الأخوة الإنسانية ٤ فبراير ٢٠١٩، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وهي الاحتفالية التي توضح جدية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في دعم الوثيقة لتنفيذ بنودها وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الناس داخل الإمارات وخارجها.

الفعاليات التي انطلقت صباح الإثنين 3 فبراير، بحضور حوالي 200 إعلامي عربي، شهدت 5 ورش، حرصت الجهة المنظمة للتجمع - مجلس حكماء المسلمين- على التنوع في موضوعاتها، فجائت الأولى بعنوان "أخلاقيات الإعلام العربي"، والثانية بعنوان "خطاب الكراهية والتمييز في الصحافة العربية"، والثالثة "مبادىء وثيقة الأخوة الإنسانية مدخلا لتعزيز أخلاقيات الصحافة"، والرابعة "مستقبل الأخوة الإنسانية في الإعلام العربي"، والخامسة "آفاق تطبيق ميثاق إنساني للصحافة العربية".

وخلال الجلسة الافتتاحية كانت الكلمات الرئيسية، للشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، وباولو روفيني وزير إعلام الفاتيكان، وسلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وقيس العزاوي أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمصر، والمستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية، وحرص المتحدثون على إبراز أهمية التجمع، في تبني مفهوم جديد للصحافة الإنسانية على المستوى العالمي، والإشارة إلى مسؤولية الإعلام العربي في نشر قيم ومبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح، والتوعية بخطر التطرف والإرهاب.

** المبادىء العشرون

وفي الجلسة الختامية للتجمع الإعلامي، التي أقيمت ظهر الثلاثاء، كشف خلالها سلطان الرميثي أمين مجلس حكماء المسلمين، عن المبادىء العشرين التي انتهت إليها ورش العمل، بعد أن توافقت عليها لجنتي الصياغة والمراجعة، ليوقع عليها الإعلاميين المشاركين، باعتبارها ميثاقاً مهنياً وأخلاقياً للممارسات الإعلامية في كل ما يخص القضايا الإنسانية، مع التعهد بالالتزام بمبادئها، والعمل على نشرها والترويج لها، وإبقاء باب التوقيع مفتوحاً لجميع الإعلاميين في العالم.

ونصت المبادىء العشرين التي اعتمدت على ما ارتكزت إليه مواثيق الشرف الإعلامية والمهنية للهيئات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية في العالم، على دعم قيم العدل والحق والمساواة وقبول الآخر، وتعزيز المواطنة والاندماج والعيش المشترك، ونبذ الخطابات التي تهدد مبدأ حرية الاعتقاد، واحترام التعدد والتنوع الفكري، وعدم نشر أو ترويج أي خطاب للكراهية، وتجنب أي محتوى إعلامي محوره المقارنات بين الأديان والعقائد والمذاهب أو الطعن فيها وازدرائها.. والابتعاد عن استخدام المصطلحات التي يرى أصحاب الديانات والأعراق والأجناس المقصودين بها أنها تمثل إساءة لهم وحطاً من شأنهم، والامتناع عن عرض أو نشر أو إذاعة أو ترويج أي فتوى دينية غير منسوبة لجهات الاختصاص، ومراعاة البعد الإنساني في التغطية الإعلامية للجرائم والنزاعات والحوادث الإرهابية، مع التأكيد في الوقت نفسه على كافة الحقوق الأصيلة للإعلاميين، وفي صدارتها حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع، باعتبارها حقوقاً أصيلةً لا تكتمل مسؤولية الإعلامي بدونها.

وضمت المبادىء أيضا، تأكيدا على حرمة الدم بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وعدم ترويج الخطابات التي تبرر القتل، و مواجهة الصور النمطية المسيئة التي يحاول البعض ترويجها وترسيخها عن فئات من البشر بسبب معتقداتهم أو أنواعهم أو أشكالهم أو أعراقهم، و الامتناع عن ازدراء الأديان والنيل من رموزها، بالإضافة إلى إبراز أثر جرائم الحرب والعنف التي يدفع ثمنها الفادح المدنيون الأبرياء، والابتعاد عن تبني أو ترويج المواقف التي من شأنها إذكاء الحروب وزعزعة الاستقرار الإنساني.

كما حثت المبادىء على، الالتزام بدعم النازحين وضحايا الحروب والنزاعات والجرائم الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وحشد الرأي العام المحلي والدولي للتنبيه لمشكلاتهم ومآسيهم، ووصفهم بالأوصاف التي تقرها القوانين والمواثيق الدولية، وتشجيع المحتوى الإعلامي الإنساني لإبراز التجارب الإيجابية المتعلقة بقيم الحوار والتسامح والمساواة ونشر الأخوة الإنسانية، ودعم نموذج الأسرة في المعالجات الإعلامية، والتركيز على المحتوى الذي يحمي الأسر ويصون بقاءها ويعزز دورها.

كما تضمنت المبادئ، مناصرة القضايا العادلة للمرأة، وحقوقها التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، وأيضا الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض متطلباتهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم، وعدم استخدام مصطلحات تنتهك كرامتهم، والتأكيد على احترام المواثيق والمبادئ الأخلاقية والإعلامية المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، وإدانة المتاجرة بطفولتهم البريئة أو انتهاكها بأي شكل كان، ومكافحة التعصب الرياضي، وعدم تغذيته بأي شكل، والالتزام بالأخلاق الرياضية، ومواجهة وكشف الممارسات التي من شأنها إثارة الفتن بين الجماهير، وتشجيع النقابات الفنية المختلفة وصُناع المحتوى الدرامي والغنائي على تبني هذه المبادئ، ووضعها في الاعتبار، والتنبيه عبر المحتوى الإعلامي النقدي لأي خرق لها في الأعمال الفنية، وتشجيع الجامعات والكليات والمعاهد التي تُدرس الإعلام على تبني هذه المبادئ في مناهجها لإعداد إعلاميين ذوي طابع إنساني، ودعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، والترويج لثقافة التطوع والخدمة العامة.

** ذكرى توقيع الوثيقة

عقب انتهاء فعاليات التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية، أقيمت احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في جزيرة السعديات بأبو ظبي، حيث بدأت الفعاليات بجلسة أدارتها إيرينا بوكوفا المديرة السابقة لمنظمة اليونسكو، وقدمت خلالها 6 شخصيات تحدثوا عن تجاربهم في خدمة الإنسانية.

أما الجزء الثاني من الاحتفالية، فكان بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الذي أكد خلال كلمته، على أن توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لوثيقة الأخوة الإنسانية كانت مصدر إلهام للإمارات التي بناها الشيخ زايد رحمه الله على نهج التعددية والانفتاح على العالم، كاشفا في الوقت نفسه عن استمرار جائزة الأخوة الإنسانية التي أطلقها العام الماضي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وذهبت في دورتها الأولى إلى شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكانن وتبرع الأول بقيمتها المالية إلى بيت الزكاة وصندوق تحيا مصر ومستشفى الأورمان لعلاج مرضى السرطان في الصعيد، أما الثاني فتبرع بها إلى مسلمي الروهينجا ضحايا الاضطهاد.

وخلال الاحتفال، أذيعت كلمتين مسجلتين للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أعلنا فيهما عن سعادتهما بالمشاركة في الإعلان عن جائزة الأخوة الإنسانية، متقدمين بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الوثيقة، ودعم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كما أعلنا عن دعمها أيضا للتجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية، ولمدونة المبادئ الصادرة عنه، باعتبارها خطوة هامة لتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وعقب الكلمات الرسمية، عقدت جلسة لأعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أدارتها المذيعة البريطانية الشهيرة بيكي اندرسون، وشارك فيها الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو جيكسوت، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان، ومعالي محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، والحاخام م. بروس لوستيغ كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لليونسكو، والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة، الذي كشف خلال كلمته عن ضم السيدة ليما جيبوي، الليبيرية الحائزة على جائزة نوبل عام ٢٠١١ إلى لجنة الأخوة الإنسانية، وذلك لدورها البارز في حشد المرأة الليبيرية ضد الحرب الأهلية، وهي أحد أبرز الناشطات لتحقيق السلام في ليبريا، ومدربة في مجال العمل الاجتماعي، ومناصرة وداعمة لحقوق الإنسان والمرأة والعدالة، كما أنها مستشارة للعديد من المؤسسات حول العالم، ومتحدثة لديها قبولا دولياً والعديد من الخطب المؤثرة للنهوض بحقوق المرأة والسلام والأمن.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، تم تشكيلها بقرار من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، في أغسطس الماضي، وأعلن عن منحها استقلالية، لتتحرك بحرية، وكانت أول الثمار، التعاون مع الأمم المتحدة لتعميم الوثيقة على كل الدول الأعضاء وعددها ١٩٤، كما بدأت اللجنة التعاون مع منظمة اليونسكو، وحصلت اللجنة على تعهد بتطبيق بنود الوثيقة في المناهج الدراسية لطلاب الإمارات.