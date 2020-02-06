ترحيب جمهوري وغضب ديمقراطي بعد تبرئة ترامب

ــ زعيم الجمهوريين يرفض معاقبة السيناتور رومني لتصويته ضد الرئيس.. وبيلوسي: ترامب يمثل تهديدا مستمرا للديمقراطية





توالت ردود الأفعال الغاضبة في صفوف الحزب الديمقراطي بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح «تبرئة» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحاكمة الرامية لعزله، في وقت احتفى فيه الجمهوريون بانتصار ترامب.

وفي مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، صوت 52 عضوا جمهوريا من أصل 53 على تبرئة ترامب من تهمة إساءة استغلال السلطة، فيما صوت 53 عضوا جمهوريا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونجرس، وهما التهمتان اللتان وجههما إليه مجلس النواب فى 18 ديسمبر الماضى على خلفية قضية أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويفرض دستور الولايات المتحدة أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس فى مجلس الشيوخ فى إطار محاكمة لعزله من منصبه.

وقال رئيس المحكمة العليا القاضى جون روبرتس التى ترأس المحاكمة: إن «ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لم يعتبروا ترامب مذنبا، لقد قرر المجلس أن المدعى عليه دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، غير مذنب فى التهمتين الموجهتين إليه».

وخالف جمهورى وحيد هو السيناتور ميت رومنى إجماع حزبه، بتصويته إلى جانب الديمقراطيين لمصلحة إدانة ترامب بتهمة استغلال السلطة.

وقال مسئول رفيع بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز: إن ترامب تابع التصويت مع كبار مساعديه فى قاعة طعام بالبيت الأبيض يستخدمها كمكتب خاص.

ونشر ترامب مازحا بعد تبرئته على الفور مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» يشير إلى أنه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية لمدد غير محدودة، ويظهر فى الفيديو لافتات لحملات انتخابية يخوضها فى 2024 وما بعدها، وينتهى بعبارة «ترامب للأبد». ويقصر الدستور مدة الرئاسة على فترتين كل منهما أربع سنوات.

وقال ترامب فى تغريدة أخرى على «تويتر» إنه سيلقى بيانا رسميا من البيت الأبيض للتحدث عن نصر بلدنا على مخطط العزل».

وقال البيت الأبيض فى بيان: «انتهت محاولة الإقالة المزيفة التى صاغها الديمقراطيون بالتبرئة الكاملة للرئيس ترامب.. صوت مجلس الشيوخ لصالح رفض مواد الاتهام التى لا أساس لها من الصحة، ولم يصوت لصالحها سوى المعارضين السياسيين للرئيس ــ وجميعهم ديمقراطيون، ومرشح جمهورى فاشل واحد (ميت رومنى)».

بدوره، قال زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل: إن سعى الديمقراطيين لعزل ترامب من منصبه كان خطأ فادحا سيصب على الأرجح فى مصلحة الجمهوريين.

وقال ماكونيل للصحفيين بعد التصويت: إن العزل بات «قضية خاسرة» للديمقراطيين، مضيفا «اعتقدوا أنها فكرة سديدة. إنه ــ على المدى القصير أقله ــ خطأ سياسى فادح».

كما أعرب ماكونيل عن «دهشته وشعوره بالإحباط» من تصويت ميت رومنى ضد ترامب، لكنه أوضح أنه رومنى لن يتعرض لعقوبة داخل الحزب.

كما رفض السيناتور مايك براون الدعوات إلى طرد رومنى من الحزب ووصفها بـ«الحديث سخيف»، وهو الموقف الذى أيده أيضا السيناتور كيفين كرامر، وفقا لموقع «ذا هيل» الأمريكى.

وكان قرار رومنى أثار ردود أفعال عنيفة من جانب كبار حلفاء الرئيس الأمريكى، كما دعا دونالد ترامب الابن عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى «طرد» السيناتور ميت رومنى من الحزب الجمهورى.

بدوره، دعا عضو مجلس النواب الجمهورى عن ولاية تكساس جون راتكليف إلى محاكمة الديمقراطيين فى مجلس النواب على تهمتى «إساءة استغلال السلطة والعرقلة السياسية».

فى المقابل، سادت حالة من الغضب فى صفوف الديمقراطيين؛ حيث قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى: إن ترامب يبقى «تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك»، منتقدة تبرئته من جانب مجلس الشيوخ.

وكانت بيلوسى قد استبقت نتيجة التصويت بقولها إنه مهما حصل، سيكون ترامب ثالث رئيس يحمل وصمة «العزل».

من جهته، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر أن تبرئة ترامب «لا قيمة لها عمليا» بما أن الجمهوريين أنكروا حق المجلس فى فحص الأدلة ذات الصلة، واستدعاء الشهود والوثائق، لضمان محاكمة ترامب بشكل صحيح.