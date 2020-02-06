الرئيس الأوكراني يزور إيطاليا والفاتيكان

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس، رسميا في كييف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور إيطاليا غدًا الجمعة، كما سيقوم بزيارة رسمية للفاتيكان بعد غد السبت.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية - في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية -إن زيلينسكي سيلتقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، موضحا أنه سيلتقي خلال زيارته للفاتيكان قداسة البابا فرنسيس وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، والمطران بول ريتشارد جالاجير وزير خارجية الفاتيكان.