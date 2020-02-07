التعليم العالي: تحقيق عاجل مع شركة الأمن المسؤولة عن جامعة الإسكندرية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، إن وزير التعليم العالي قرر إجراء تحقيق عاجل مع شركة الأمن المسئولة عن تأمين جامعة الأسكندرية، لمعرفة ملابسات حادث دخول طالب بسلاح إلى حرم الجامعة.

وأوضح عبدالغفار، في تصريح للشروق، أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، لافتا إلى تأكيد الوزارة على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية للحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب.

وأشار إلى أنه ووزير التعليم العالي أجريا اتصالا هاتفيا بعضو هيئة التدريس لتقديم الدعم المعنوي له.