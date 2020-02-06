اليمن يعلن عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد حتى الآن.

ودعا بيان لوزارة الصحة المواطنين العائدين من الصين مؤخرا إلى إبلاغ مكاتب الصحة في المديريات المتواجدين فيها والتعاون مع فرق الاستجابة السريعة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة وضعهم الصحي أولا بأول.

وأوضح البيان أن طرق الوقاية من فيروس كورونا هي نفسها المتبعة في الوقاية من الانفلونزا والمتمثلة بتجنب مخالطة المصاب بمسافة تصل إلى أكثر من متر، وعدم استخدام الأدوات الشخصية للمريض، وتكرار غسل اليدين طوال اليوم وتجنب لمس العين والأنف والفم مباشرة بعد المصافحة أو لمس الأسطح التي تكون ملوثة، بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة.

وكانت الصين قد كشفت عن فيروس كورونا الجديد لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي، بمدينة ووهان.

ويوم الخميس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة دول، مسببا حالة ذعر في العالم.

ويشهد اليمن نظاما صحيا متدهورا جراء الصراع المسلح الذي يدور بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، ومسلحي جماعة الحوثي، منذ أكثر من 5 سنوات، الأمر الذي تسبب في خوف المواطنين من وصول الفيروس إلى البلاد.