تعليقات لرئيس وزراء ماليزيا تنعش أسهم «اير آسيا» بعد التضرر من «إيرباص»

انتعش سعر سهم شركة "اير آسيا" للطيران منخفض التكاليف إلى 25ر1 رينجت (30ر0 دولار) للسهم الواحد بعد تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد حول اتهامات رشوة وجهت في الآونة الأخيرة ضد شركة "ايرباص" لصناعة الطائرات.

وقال مهاتير - 94 عاما، إنه من "الطبيعي" في عقد الصفقات طلب "مقابل"، وأن مثل هذه الترتيبات لا تعد فسادا ما لم يتم أخذ الأموال للاستخدام الشخصي.

كما قال مهاتير للصحفيين بعد اجتماع في وزارة التعليم: "سواء اعتبرت المقابل رشوة أم لا، فالأمر يرجع إليك".

وهبطت أسهم شركة الطيران، البارزة على مستوى آسيا، من 41ر1 رينجت إلى 13ر1 رينجت أمس الأربعاء، بعد أن تم الزج بها في اتهامات بأن شركة ايرباص، التي تتخذ من مدينة تولوز في فرنسا مقرا لها، قد قدمت رشوة لمسؤولي اير آسيا لتأمين مبيعات طائرات إيرباص - بما في ذلك عن طريق رعاية فريق رياضي مملوك لمديرين تنفيذيين في اير آسيا - حسب المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.

وقالت إيرباص الأسبوع الماضي إنها وافقت على دفع 6ر3 مليار يورو (95ر3 مليار دولار) لتسوية قضية الرشوة، بشكل يخضع لموافقة المحكمة، مع محققين بريطانيين وفرنسيين وأمريكيين.