عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، لقاء جماهيريا مع عدد من المواطنين ضمن مبادرة أسال المحافظ في إطار التواصل الفعال بين المحافظ والمواطنين، والوقوف على آراء ومشكلات الشارع البورسعيدي بشكل مباشر.

جا ذلك، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ أنه على دراية بآراء المواطنين ومشاكلهم، موضحا أنه خلال الفترة السابقة أولت المحافظة اهتماما كبيرا بالشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، إلى جانب المشروعات العملاقة في مختلف المجالات.

وأوضح أن معدلات التطوير التي حدثت في إنشاء الأسواق الحضارية والمجتعات الصناعية الكبرى، وتنفيذ طرق ومحاور على أعلى مستوى، وما حققه ذلك في توفير الآلاف من فرص العمل في المشروعات المتنوعة المقامة على أرض المحافظة، قائلا: نسعى لمحاولة إظهار بورسعيد بصورة حضارية والنجاح لا يتحقق الا بتعاون المواطن مع المسؤول.

واستمع المحافظ لمشكلات وطلبات المواطنين واستعرض في البداية طلبات الشباب المختلفة للتوظيف، حيث تواصل مع الجهات المختصة ووجه مدير مديرية القوى العاملة، بتوفير فرص العمل لهم على الفور بما يتناسب مع مؤهلاتهم، لافتا إلى أن خلال الفترة السابقة تم توظيف 350 معلما رياض أطفال، وأكثر من 340 في المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة والأحياء، ويتم توفير حاليا مختلف فرص العمل لمختلف التخصصات داخل الكيانات الصناعية المقامة حديثا، والتي أهمها شركة "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات، ومؤكدا أن المحافظة لاتدخر جهدا في العمل المستمر على توفير فرص العمل لأبناء بورسعيد.

كما ناقش المحافظ مع الحضور مقترحاتهم في إطار النهوض بالمجال السياحي ببورسعيد، موجها الجهات المختصة بسرعة بحث المشكلات واتخاذ اللازم .

وأوضح أنه تم بدء الاستعلام عن المستحقين للمرحلة الثالثة اسكان اجتماعي من أسبوعين وتم حتى الآن الاستعلام عن حوالى 2000 مواطن، مؤكدا أن الاستعلام يسير بالتوازي مع أعمال الترفيق للمرحلة الثالثة اسكان اجتماعي، من أجل انجاز الأعمال في أقرب وقت.

وأشار إلى أننا نهدف للتيسير وتوفير كافة سبل الراحة فى تقديم الخدمات للمواطنين، وفى نهاية اللقاء وجه الحضور بالشكر للمواطن على استجابته للتواصل مع المواطنين، ومد جسور الصلة والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت.