محافظ الغربية: إزالة 231 حالة تعد واسترداد 24 ألف متر مربع خلال 4 أيام

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى استمرار حملات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن إزالة 231 حالة تعد، واسترداد 24 ألفا و248 مترا مربعا خلال أربعة أيام.

واضاف المحافظ - في تصريح صحفي اليوم - أنه جرت إزالة 203 حالات تعد على أملاك الدولة في اليوم الرابع للموجة 15، كما جرى إسترداد 18 ألفا و579 مترا مربعا بمركز السنطة.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، مؤكدا استمرار العمل على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل - بكل حزم وقوة - على إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة؛ للاستفادة منها في المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.