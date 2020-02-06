رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي وزير الخارجية الجزائري في القبة

مروة محمد:

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بحضور وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن رئيس مجلس النواب ثمن إهتمام الجزائر ومساعيها لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا، كما أكد على ضرورة تفهم الجزائر إلى الآن الأزمة في ليبيا أزمة أمنية وليست سياسية وأن مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المسيطرة على العاصمة طرابلس وبأن القوات المسلحة قادرة على إستكمال تطهير البلاد من الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في البلاد .

ووفقا لبليحق، فإن رئيس مجلس النواب أكد خلال لقائه بوقادوم أنه لنجاح الدور الأخوي الجزائري يجب تفادي أسباب فشل المحاولات السابقة والتعامل مع النخب الوطنية والمكونات الإجتماعية من حكماء وأعيان وتجنب إضاعة الوقت مع الأحزاب والمجموعات الهشة التي لا تحظى بقاعدة شعبية.

كما أكد على أن غلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط من قبل المكونات الإجتماعية له أسبابه المنطقية أهمها المساواة في توزيع الثروة وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمتطرفين الذين يرسلهم النظام التركي لقتل الليبيين وإحداث الفوضى والدمار في ليبيا ومنطقة شمال إفريقيا.