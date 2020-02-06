رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف العاهل الأردني الرافض للخطة الأمريكية

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، على آخر المستجدات السياسية وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات ومشاريع، إلى جانب عرض الموقف الفلسطيني الموحد تجاه الخطة الأمريكية للسلام، والخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس دوليا لمواجهة هذه الخطة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية - عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين والأردن، مثمنا موقف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الرافض لخطة السلام الأمريكية "رغم كافة الضغوط"، مشددا على أن الرئيس محمود عباس يحرص كل الحرص على أن يكون التنسيق بشكل كامل مع الملك.

ووضع الوزير الأردني، رئيس الوزراء في صورة التعاون القائم بين الأردن وفلسطين في المجال الزراعي والعمل على زيادة التبادل التجاري بينهما، إضافة الى التحضيرات الجارية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق.

وشدد "الشحاحدة" على "الموقف الأردني الثابت تجاه قضيتنا والذي لن يكون الا مناصرا لها"، مؤكدا أن الأولوية ستكون لفلسطين لاستيراد السلع غير المتوفرة في الأردن.