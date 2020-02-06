أستراليا توقع غرامة 20 ألف دولار على عملاقة التعدين «أداني» لتقديمها معلومات خاطئة

تم تغريم عملاقة التعدين (أداني)، التي تبني أحد أكبر المناجم المفتوحة في العالم في أستراليا، مبلغ 20 ألف دولار أسترالي (13500 دولار أمريكي) بسبب تقديمها معلومات خاطئة لحكومة ولاية كوينزلاند حول تطهير الأراضي.

وبدأت شركة "أداني"، التي تتخذ من الهند مقرا لها، أعمال إعداد الأرض لإنشاء منجم "كارمايكل" للفحم في حوض جاليلي بوسط ولاية كوينزلاند. ومن المتوقع أن ينتج المنجم 3ر2 مليار طن من الفحم على مدار 60 عاما.

وفي تقريرها السنوي 2017/2018 المقدم إلى الحكومة، قالت أداني إنها لم تقم بتطهير أي أرض في الموقع في عام 2018، ولكن بعد ستة أشهر قالت إنها ارتكبت "خطأ إداريا" وأنه تم إجراء أعمال في مساحة تبلغ 8ر5 هكتار في الموقع خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ووجهت وزارة البيئة بالولاية اتهاما ضد أداني العام الماضي. وقالت شركة أداني إنها أقرت بالذنب اليوم الخميس أمام محكمة بريسبن الجزئية "لتقديم وثيقة خاطئة للسلطة الإدارية، وسوف تدفع غرامة قدرها 20 ألف دولار (أسترالي)".

وقال القاضي ستيفن كورتني، الذي أصدر حكم الغرامة اليوم الخميس إنه سلم بأن أن الخطأ كان ناتجا عن "فشل في أنظمة الشركة" ولكن "هذا الخطأ كان يجب ألا يحدث"، نظرا لأن أداني هي شركة ذات موارد جيدة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء عن القاضي .

وذكرت أداني أنها "لن يسجل لها إدانة ، بعد أن أبلغت بنفسها" حكومة كوينزلاند حول "الخطأ الإداري".