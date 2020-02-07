 هواوي تقاضي فيرايزون في أمريكا على خلفية انتهاكات لبراءات اختراع - بوابة الشروق
الجمعة 7 فبراير 2020 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

هواوي تقاضي فيرايزون في أمريكا على خلفية انتهاكات لبراءات اختراع

د ب أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 11:58 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 11:58 م

رفعت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" دعويين قضائيتين ضد شركة الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" بسبب انتهاك لبراءات اختراع بعد فشل واضح في الاتفاق على شروط الترخيص لاستخدام ملكيتها الفكرية.

وقالت شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات وصناعة الهواتف الذكية إنها قد تواصلت مع "فيرايزون" منذ عام، وأبلغت الشركة الأمريكية بانتهاكها لعدة براءات اختراع لهواوي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الخميس.

ومن بين انتهاكات براءات الاختراع المشار إليها تدابير أمان الشبكة والمشاركة عن بُعد من جهاز كمبيوتر وعناصر تحكم الوالدين في الجهاز، وحتى تصميم تطبيق جهات الاتصال للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

قال ريتش يانج، المتحدث باسم فيرايزون، إن دعاوى هواوي هي "حيلة علاقات عامة. يفتقر هذا الإجراء إلى الوقائع الموضوعية، ونتطلع إلى الدفاع بقوة عن شركتنا وعن أمتنا".

وعلى الرغم من أن محتوى الإجراء القانوني لا يبدو أنه ينطوي على مخاطر كبيرة، إلا أنه علامة جديدة على موقف هواوي التنافسي المتزايد تجاه الشركات الأمريكية في أعقاب العقوبات المكبلة التي تفرضها واشنطن على الصين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك