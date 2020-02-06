رئيس الوزراء العراقي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف

وجه رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف.

وأفاد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف".

ووصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد الأحداث التي شهدتها مدينة النجف أمس بأنها "ترهيب وعنف غير مقبول"، داعيا إلى "تحديد الجُناة ومحاسبتهم".

و كانت محافظة النجف العراقية قد شهدت أمس الأربعاء، مصادمات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري إلى المحافظة للاطلاع على الوضع الأمني فيها.