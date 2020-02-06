الوزير يخاطب الجامعات بتعريف الأساتذة والطلاب الموقف الوبائي لدول العالم

الخشت: مراجعة العيادات الطبية وتوفير طبيب وتمريض بها.. ونجم: مستعدون طبيًا لفحص الطلاب حالة وجود شكاوى من أعراض غير عادية





تستأنف الجامعات والمعاهد العليا، السبت المقبل، الفصل الدراسي الثاني، بمختلف الكليات، كما تستقبل الجامعات الخاصة الطلاب الجدد المقيدين من الفصل الدراسي الثاني بنظام الساعات المعتمدة، وسط استعدادات طبية احترازية ومراجعة لكافة العيادات الداخلية في الكليات تحسبًا لانتقال العدوى.

وخاطب وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، الجامعات بضرورة نشر التحديث السنوي لعام 2020 الخاص بصحة المسافرين من الأساتذة والطلاب الجامعيين خلال الفصل الدراسي الثاني، لمعرفة متطلبات التطعيم والتوصيات الخاصة للمسافريين والموقف الوبائي لكل دول العالم.

وشدد عبدالغفار، خلال خطابه الموجه للجامعات بضرورة تعميم النصائح الطبية والتطعيمات اللازمة وأماكن الحصول عليها في جميع المحافظات على كافة قطاعات الجامعات والمعاهد والوحدات التابعة لها.

وشمل خطاب الوزير تعريف بعدة فيروسات وأمراض أبرزها فيروس زيكا ومرض الحمى الصفراء وفيروس تشيكونجونيا والكوليرا والالتهاب السحائي وفيروس الكورونا والحصبة وحمى الوادي المتصدع والإيبولا.

من جانبه، أعلن رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، انتهاء استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لبدء الفصل الثاني بإعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الجامعة راجعت العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة، بالإضافة إلى إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعميم الإصدار الأول منها على كل الكليات والوحدات والإدارات.

وأشار إلى توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية منه داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.

ولفت إلى بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات، وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا وحتى منتصف شهر مارس المقبل.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأكد اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.

وأضاف أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي والفني مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والحفلات الفنية، والتي يشارك فيها نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة والفنانين.

فيما قال رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، إن هناك حملة توعوية موسعة لطلاب المدن الجامعية عن فيروس كرونا وأعراض بعض الأمراض والأوبئة الأخرى، مضيفًا أن الحملة ستشمل طلاب الكليات والأساتذة والموظفين.

وأكد نجم لـ"الشروق"، استعداد كلية الطب ومستشفى الجامعة لفحص أي طالب يشتكي من أعراض معينة، ومن ثم تشخيصه والتعامل معه صحيًا.

وأشار إلى تدشين الجامعة موسمًا ثقافيًا قويًا يبدأ بلقاء مفتوح مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.