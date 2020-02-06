إعادة فتح مطار «صبيحة جوكشن» بإسطنبول بعد حادث انشطار طائرة أمس

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار "صبيحة جوكشن" بإسطنبول، اليوم الخميس، بعدما انزلقت طائرة ركاب على مدرج الطائرات وانشطرت أثناء هبوطها في ظل طقس سيء.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن المطار الذي يوجد على الجانب الآسيوي من اسطنبول، مفتوحا، وأن شركة "بيجاسوس" للخطوط الجوية، التي انشطرت طائرتها، قالت إن رحلاتها ستستمر كما هو مخطط لها.

ووقع الحادث عندما كانت الطائرة التابعة لرحلات الطيران منخفض التكاليف، تهبط في اسطنبول أمس الأربعاء، في ظل هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة، من مطار "عدنان مندريس" في إزمير، على ساحل بحر إيجة التركي.

وأظهرت لقطات فيديو انشطار الطائرة إلى 3 أجزاء، وقد تحطمت مقدمتها بالكامل، وانقسم ذيلها، كما تحطمت أجزاء من جسم الطائرة.

وقد استمر تطويق موقع الحادث اليوم الخميس، كما يحيط به أفراد الأمن.

وكان هناك 183 شخصا على متن الطائرة، وهم 175 راكبا وطفلان، بالإضافة إلى 4 مضيفين وطيارين اثنين.

وأعلن وزير الصحة التركي، فريتين كوكا مقتل ثلاثة أشخاص في الحادث وإصابة 179 آخرين.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن فريقا من خبراء شركة "بوينج" وهيئة الطيران المدني الأمريكيتين، يعتزم زيارة تركيا للعمل مع مركز التحقّق من سلامة النقل التركي، على كشف أسباب خروج الطائرة عن مسارها.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن مركز التحقّق من سلامة النقل التركي، شكل لجنة لدراسة أسباب خروج الطائرة عن مسارها، وأجرت على الفور، تحريات في مطار صبيحة جوكشن.

وسيعمل الخبراء الأمريكيون بالتعاون مع أعضاء اللجنة التركية، لمعرفة ما إذا كان انشطار الطائرة إلى 3 أجزاء، ناجما عن خطأ في التصنيع.

ومن المنتظر أن يصدر التقرير الأولي المشترك للفريقين التركي والأمريكي، خلال مدّة أقصاها شهرا واحدا.