علق فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، على نتيجة قرعة دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء الإربعاء في القاهرة.

وأسفرت قرعة دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة قوية بين الأهلي وصن دوانز، والزمالك أمام الترجي التونسي.

وقال البنزرتي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "حدثت دردشة أكثر من مرة مع وسطاء من بعيد، لكي أدرب الأهلي والزمالك، ولم تكن هناك مفاوضات رسمية".

وأضاف: "واجهت صن داونز 6 مرات، مرتين مع الترجي و4 مرات أثناء تدريبي لفريق الوداد".

وأوضح: "الفريق الجنوب إفريقي له تاريخ عريق في البطولات الإفريقية، وبالتأكيد الأهلي يعرفه جيدًا، وانا أتذكر النتيجة الكبيرة التي حدثت بينهما من قبل".

وأكمل: "المباراة ستكون صعبة جدًا على الأهلي، وصن داونز فريق متمكن ومدربه معروف ويلعب كرة قدم جيدة، وعلى الأحمر الحذر وأن يكون جاهزًا بالشكل الأمثل".

ووجه نصيحة لفايلر مدرب الأهلي، وقال: "الاحتياط واجب، وصن داونز لا يهاب الفرق الكبرى واعتاد مواجهتها، ولديه لاعبون مميزون".

وواصل: "على الأهلي أن يكون جاهزًا، لأن صن داونز أصبح أقوى خارج ملعبه، وفوزه بخماسية نتيجة عابرة ولن تتكرر مرة أخرى".

وتابع: "كل من الزمالك والترجي كتاب مفتوح للآخر، وواجها بعضهما أكثر من مرة، وهذا الديربي صعب التنبؤ به".

وأشار: "الترجي أعتقد أنه أكثر جاهزية من الزمالك، والفريق التونسي متماسك ولديه أفضلية على الأبيض، ولكن أثناء المواجهة من يحافظ على هدوء أعصابه هو من سيحسم المباراة".

وعن رأيه في وجود اللاعبين التونسيين مع الأهلي والزمالك؟، أردف: "علي معلول بالنسبة لي من أفضل اللاعبين، وهو من العناصر الهامة مع الأحمر".

واستطرد: "فرجاني ساسي لاعب جيد ويساعد الفريق في وسط الميدان، وهو من أفضل اللاعبين الموجودين في الزمالك".

واختتم: "قد لا أواجه المنتخب المصري، لأن عقدي مع المنتخب الليبي قصير الأمد، وبالتأكيد أتمنى تأهل أحدهما".