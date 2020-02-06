 مارسيليا يستعيد الانتصارات بثنائية في سانت إيتيان بالدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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مارسيليا يستعيد الانتصارات بثنائية في سانت إيتيان بالدوري الفرنسي

د ب أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:30 ص | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:30 ص

أوقف أولمبيك مارسيليا نزيف النقاط الذي عانى منه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على مضيفه سانت إيتيان الأربعاء في المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد مارسيليا، الذي تعادل مع آنجيه وبوردو في المرحلتين الماضيتين، إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح ديميتري باييه التسجيل لمارسيليا مبكرا في الدقيقة السابعة، في حين تكفل نيمانيا رادونيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.


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