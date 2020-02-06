وزير الداخلية العراقي يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين

شدد وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية ساحة التظاهر في محافظة النجف.

وذكرت وزارة الداخلية - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الخميس - أن الياسري زار محافظة النجف، من أجل التأكد من استتباب الوضع الأمني وتهدئة الأوضاع وفرض الأمن والنظام في المحافظة".

وأوضحت أن وزير الداخلية أُطلع على انتشار الأجهزة الأمنية وفرض سيطرة القانون في عموم المحافظة، وكان برفقته محافظ النجف لؤي الياسري، وقائد الشرطة العميد، فائق فليح الفتلاوي، لافتة إلى أنه أمر بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر.

وأشارت القناة إلى أن وزير الداخلية العراقي عقد اجتماعا أمنيا في مقر المديرية حضره مدراء الأجهزة الأمنية والضباط، لمناقشة آخر المستجدات الأمنية.