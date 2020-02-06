ارتفاع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

(د ب أ)

أظهرت فيه بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 4ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 5ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع مخزون البنزين خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 كانون ثان/يناير الماضي بمقدار 100 ألف برميل بعد ارتفاعه بمقدار 2ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق. وتراجع مخزون السولار (الديزل) بمقدار 5ر1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكبر من تراجعه في الأسبوع السابق وكان 3ر1 مليون برميل.

كانت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس قد أشارت إلى أن المخزون الأمريكي من الخام قد ارتفع في الأسبوع الماضي بمقدار 18ر4 مليون برميل بما يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 8ر2 مليون برميل فقط.



