ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارين جليديين في تركيا إلى 39 قتيلا

ارتفع حصيلة ضحايا انهيارين جليديين بشرق تركيا إلى 39 قتيلا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الخميس.

وأفادت الوكالة بأنه يعتقد أن هناك شخصين مفقودان.

وكان أول انهيار جليدي قد وقع أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص في محافظة وان، المتاخمة لإيران.

ووقع انهيار جليدي آخر ظهر، أمس الأربعاء، حيث طمر فريق الانقاذ الذي جرى إرساله لإنقاذ شخصين علقا في منطقة جليدية.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ عن تسجيل 33 حالة وفاة أمس الأربعاء. وجرى تعليق جهود الانقاذ خلال الليل.

وقالت وكالة الأناضول إنه جرى انتشال جثة أخرى صباح اليوم، حيث استأنف رجال الانقاذ والشرطة جهود الإغاثة، كما استخدموا الكلاب البوليسية.

ومن بين القتلى 11 من أفراد الشرطة و9 حراس أمن واثنين من رجال الإطفاء، وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، في محافظة، إن عدد المصابين يبلغ 75 شخصا.

وأفادت الأناضول باستمرار هطول الثلوج بالمحافظة اليوم، حيث جرى إغلاق أكثر من 100 طريق بسبب الطقس السيئ.