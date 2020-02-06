يرى طه إسماعيل النجم الأسبق للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر، نجح في إنهاء أسطورة فريق بيراميدز.

وفاز الأهلي على بيراميدز مساء اليوم الخميس بنتيجة 2 – 1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ16 من منافسات بطولة الدوري العام.

وقال طه إسماعيل، خلال تحليله للمباراة على قناة "أون سبورت" بعد نهايتها:" أرى أنها من أقل مباريات النادي الأهلي، الفريق في الشوط الأول كان ضعيفًا من حيث جدية لاعبيه وبطء تحركاتهم داخل الميدان، ولكن في النصف الثاني من المباراة الفريق استعاد حماسه وقوته وروح الفانلة الحمراء واستطاع أن ينهي أسطورة بيراميدز الذي تغلب عليه في 3 مباريات سابقة بواقع لقاءين في الدوري ومباراة في الكأس".

وحذر شيخ المحللين طه إسماعيل، لاعبي النادي الأهلي من خطر الكرات العرضية التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز.. قائلًا :" الأهلي سيواجه خطر كبير من الكرات العرضية في إفريقيا وخاصة في المواجهتين المقبلتين أمام صن دوانز الذي يمتاز لاعبيه بالأطوال، بيراميدز لم يهدد الأهلي سوى من كرتين عرضيتين الأولى سجل منها على جبر الهدف الوحيد بعد أن أرتقى فوق جميع المدافعين وأسكن الكرة في مرمى الشناوي، وتكرر الأمر في كرة عرضية أخرى، إلا أن الشناوي تمكن من التصدي لها بنجاح".

ويواجه الأهلي في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.