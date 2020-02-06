 5 مايو.. الحكم في اتهام عاطل وسائق بإحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان - بوابة الشروق
الخميس 6 فبراير 2020 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

5 مايو.. الحكم في اتهام عاطل وسائق بإحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان

مصطفى المنشاوي
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:55 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 12:55 م

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم على متهمين بـ«إحداث عاهة مستديمة» لمواطن وحيازة أسلحة بيضاء في حلوان.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. أ" عاطل، و"إ. أ" سائق، تهمة إحداث عمداً بالمجني عليه "أ. ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر بـ15%، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكاً بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك