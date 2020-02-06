حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم على متهمين بـ«إحداث عاهة مستديمة» لمواطن وحيازة أسلحة بيضاء في حلوان.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. أ" عاطل، و"إ. أ" سائق، تهمة إحداث عمداً بالمجني عليه "أ. ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر بـ15%، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكاً بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.