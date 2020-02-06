 تعاون بين تعليم شمال سيناء واتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار - بوابة الشروق
الخميس 6 فبراير 2020 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

تعاون بين تعليم شمال سيناء واتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 فبراير 2020 - 11:31 م | آخر تحديث : الخميس 6 فبراير 2020 - 11:31 م

وقعت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء برتوكول تعاون مع اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة عبد العزيز عطية حسانين - الذي وقع البروتوكول مع أحمد خطاب الأمين المساعد لاتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار بشمال سيناء - أن البروتوكول سيكون له أثر بالغ الأهمية في مجال التعليم والبحث العلمي وكافة الأنشطة الطلابية للمبدعين والموهوبين.

من ناحية أخرى، اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء مع إدارة الجودة في المديرية، وفريق العمل المشارك في المشروع الوطنى للقراءة، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ آليات العمل بالمشروع الوطنى للقراءة، وقال "إن المشروع يسهم في العمل على تشجيع الطلاب على الاطلاع والثقافة من خلال القراءة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك