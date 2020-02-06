اليابان: الرحلة الرابعة لإجلاء مواطنينا من إقليم هوبي ستغادر طوكيو اليوم

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن الرحلة الجوية الرابعة لإجلاء مواطنيها من إقليم "هوبي" الصيني الذي تفشى به فيروس "كورونا" الجديد ستغادر طوكيو في وقت لاحق من اليوم الخميس، متجهة إلى مدينة "ووهان".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن فريقا من العاملين الطبيين سيتواجدون على متن الطائرة المتجهة إلى مدينة "ووهان" لتقدم المساعدة للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، مشيرة إلى أن الطائرة ستكون أيضا محملة بأقنعة وجه وغيرها من مواد الإغاثة التي سيتم تقديمها إلى السلطات الصينية.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه من المتوقع أن تعود الطائرة إلى مطار "هانيدا" الدولي صباح غدا الجمعة، وعلى متنها حوالي 200 شخص بما في ذلك الأزواج الصينيين للرعايا اليابانيين.

وقامت الحكومة اليابانية حتى الآن بتسيير ثلاث رحلات مستأجرة إلى الصين أعادت على متنهم نحو 565 شخصا.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).