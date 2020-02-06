محافظ دمياط: الصيادون العائدون من اليمن قالوا لي «مكنوش مصدقين إنهم هيرجعوا»

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن أهالي عزبة البرج خرجوا جميعا لاستقبال أبنائهم العائدين من اليمن، وأقاموا لهم احتفالًا كبيرًا تحت ديوان المحافظة، مشيرة إلى أنها وكل قيادات المحافظات وبعض القيادات الأمنية استقبلوا الصيادين وظلوا معهم في الاحتفال حتى الثانية صباحًا.

وأضافت «عوض» خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، قائلةً: «قالوا لي إنهم كانوا مش مصدقين إنهم هيرجعوا، أو هيشوفوا مصر تاني، ولما سمعوا إن سيادة الرئيس مهتم بنفسه بالموضوع اطمأنوا».

وأضافت: «وفي خلال أيام رجعوا، والموضوع تم حله بسهولة، وتم معاملتهم هناك أحسن معاملة، وبيشكروا سيادة الرئيس، والأجهزة القيادية كلها».

وأكدت محافظ دمياط أنها وعدت الصيادين بالاجتماع بهم مرة أخرى، لاستعراض مشاكلهم، وحلها.

وصرحت بأنها تنوي الاجتماع مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لتتناول معها قضية «الهجرة غير الشرعية»، مضيفةً أنها تنوي أيضًا الاجتماع بمسئولي وزارة النقل، للاطلاع على تجهيزات بعض المراكب الصغيرة، التي تساعد في الوصول بسهولة للمواطنين الذين يجتازوا حدود البلاد.

ووصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، وعلى متنها 32 صيادًا مصريًا كان قد تم احتجازهم في اليمن منذ نحو شهرين.

https://www.youtube.com/watch?v=h7P-prGVBLc