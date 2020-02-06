اليابان تسجل 10 إصابات أخرى بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

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(د ب أ)

ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن عشرة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي، أصيبوا بفيروس كورونا المتحور.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى مقاطعة كاناجاوا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في اليابان إلى 45 شخصا.

وأعلنت السلطات اليابانية أمس الأربعاء أن عشرة أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا بعد أن فرضت اليابان حجرا صحيا على آلاف الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" قبالة يوكوهاما، جنوبي طوكيو.

وتعتزم اليابان إرسال طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم الخميس لإعادة نحو 200 شخص آخرين من مدينة ووهان بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس.



