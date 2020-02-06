النفط يقفز 2% مدعوما بتوقعات خفض الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 2%، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتنامي التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين لتوافق حول خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار لمجابهة تراجع الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.7% لتصل إلى سعر 52.13 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت القياسي بنسبة 2.3% إلى 56.53 دولار للبرميل.

وتواصل اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك +" اجتماعها لليوم الثالث على التوالي، بعد أن كان من المقرر انعقاده ليومين فقط، للتباحث بشأن سيناريوهات الخفض المحتملة لمواجهة ضعف الطلب العالمي، بعد تراجع طلب الصين، أكبر المستوردين العالميين للخام، بنسبة 20% بسبب فيروس "كورونا".

وتكثف السلطات الصينية جهودها لدعم الأسواق في مواجهة خطر "كورونا" عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية الموسعة تشمل ضخ سيولة نقدية بقيمة 57 مليار دولار، وتمديد فترة السماح للشركات التي تواجه صعوبة في الالتزام بالموعد النهائي للامتثال لقواعد إدارة الأصول الجديدة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة موافقتها على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء.