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إيمان محمود

يستعد الفنان محمد إمام لبدء تصوير فيلمه الجديد، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الاطمئنان على نجاح أحدث أفلامه "لص بغداد"، والذي تم طرحه في السينمات يناير الماضي.

ويتعاون إمام في الفيلم مع المؤلف صلاح الجهيني، وشقيقه المخرج رامي إمام، وينتمي لنوعية أكشن كوميدي.

كما يواصل التحضيرات لفيلم جديد يجمعه بوالده الزعيم عادل إمام، يحمل اسم مبدئى "الواد وأبوه".

ويعرض حاليا لمحمد إمام فيلم "لص بغداد" ويشاركه البطولة الفنانون فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توته، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.



