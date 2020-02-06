متولي: أتفاءل دائما بمواجهة بيراميدز

قال محمود متولي مدافع الأهلي إنه يتفاءل بمواجهة بيراميدز، مشيرا إلى أن فريقه حقق الفوز 2-1، مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري بسبب عدة دوافع.

وأضاف متولي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "مكسب مهم جدا لاستكمال سلسلة الانتصارات، حققنا 13 فوزا متتاليا، إنه أمر يحسب للفريق".

وتابع "بيراميدز فريق قوي، نحترم كل الفرق، ونركز في كل مباراة، لا يهمنا من نواجه بل الأهم المكسب، وبيراميدز أدى مباراة كبيرة".

وأشار "الخسائر الماضية أمام بيراميدز كانت حافزا كبيرا لنا لتحقيق الفوز، ولم تشكل ضغطا علينا، أما مواجهة صن داونز في دوري الأبطال، فهي مجرد معلومة لم تأخذ من تركيزنا، فالأهم التركيز في المباراة القادمة".

وأشار "اللعب في أكثر من مركز، يطور عقلية اللاعب، فالمدير الفني له الحق في أي قرار، لابد من مرونة في التعامل مع خيارات المدرب، وأحاول قدر الإمكان التفريق بين واجبات كل مركز سواء قلب الدفاع أو لاعب الوسط".

وكشف محمود متولي سبب تفاؤله بمواجهة بيراميدز، قائلا "كان لدي يقين بأننا سنفوز قبل اللقاء، لقد سجلت هدفين في بيراميدز الموسم الماضي عندما كنت بصفوف الإسماعيلي، ما يجعلني متفائلا بمواجهة هذا الفريق".

وأتم محمود متولي "كان بالإمكان التقدم بهدفين في الشوط الأول، لقد استقبلنا هدفا في توقيت صعب، ولكنه درس مهم لنا يجب أن نستفيد منه في المرحلة القادمة".