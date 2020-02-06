وزير العدل يفتتح الشهر العقاري الجديد بالعاشر من رمضان

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، مقر الشهر العقاري الجديد بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حضر الافتتاح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

كان جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعلن الانتهاء من بناء المول التجاري الجديد بين الحي الخامس عشر والسادس عشر بالمدينة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، حيث تم تسليم الدور الأول بالمول "علوي" إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، لعمل مقر جديد متطور للشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 5 ملايين جنيه.