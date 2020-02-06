194 مليون جنيه إيرادات جمارك الأدبية بالسويس خلال يناير الماضي

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الأدبية في السويس حوالي 194 مليونا و117 ألفا و828 جنيها خلال يناير الماضي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح له اليوم الخميس- إن الإدارة العامة لجمارك الأدبية أفرجت عن مشمول 342 شهادة جمركية برسم الوارد النهائي، حيث أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (زيوت نباتية، مجروش بلاستيك، مكونات تكييف، قطع غيار ثلاجات، مراوح، قطع غيار أجهزة كهربائية ، قطع غيار سيارات، إكسسوارت للهاتف المحمول)، موضحا أنه تم تصدير مشمول 75 شهادة جمركية صادر نهائي عبارة عن (سيلاج ذرة، دريس برسيم، يوريا )، مشيرا إلى أنه تم سداد رسم صادر بقيمة مليونا و336 ألفا و50 جنيها.