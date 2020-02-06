الكرملين: لم نتلق أي رد من واشنطن ولندن بشأن عقد قمة لزعماء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده لم تتلق أي رد من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقال بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الخميس-:"لم نتلق رداً من واشنطن ولندن بشأن مقترح الرئيس الروسي بعقد مثل هذه القمة".

يُذكر أن الرئيس بوتين اقترح مؤخرا عقد قمة لرؤساء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي للبحث عن إجابات جماعية ومشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية ومواجهة التشرذم ،الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وكان بوتين قد وصف عقد مثل هذه القمة في العام الجاري بأنه مهم لما فيه من رمزية تتعلق بتاريخ الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.