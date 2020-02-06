ألمانيا وجنوب أفريقيا تعتزمان التعاون في البحث عن حلول للأزمة الليبية

تعتزم ألمانيا وجنوب أفريقيا تكثيف التعاون في البحث عن حلول للنزاعات في ليبيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس لدى زيارتها لجنوب أفريقيا إنه يجب إشراك الأفارقة في هذه العملية، وأوضحت: "دون الخبرة الأفريقية لن نكون قادرين على حل ذلك مطلقا"، مؤكدة أن حل هذا النزاع يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وأفريقيا.

ومن جانبه قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل لمشكلات أفريقيا إلا من الأفارقة ذاتهم- ولكنه أكد أن الدعم الخارجي أمر مرغوب فيه.

وكان رامافوسا قد استقبل المستشارة الألمانية لدى وصولها صباح اليوم بمراسم عسكرية.

ووصف الرئيس الجنوب أفريقي ألمانيا بأنها أحد الشركاء الاستراتيجيين لبلاده.

ويأتي على جدول زيارة ميركل لجنوب أفريقيا أيضا تعميق العلاقات التجارية بين البلدين. وعرضت المستشارة الألمانية دعما في إصلاح إمداد الطاقة المتهالك في جنوب أفريقيا وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة وكذلك تعميق العلاقات الاقتصادية.

وقال رامافوسا إن الفحم لا يزال هو الأساس في إمدادات الطاقة بجنوب أفريقيا، ولكنه أكد أنه من المقرر توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة حاليا أيضا.

واتفق كلا البلدين لدى زيارة ميركل على تعميق التعاون في التدريب المهني. ومن المقرر أن توفر ألمانيا 20 مليون يورو إضافية لهذا الغرض.