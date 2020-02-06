سفير الصين لدى بريطانيا: اتخذنا إجراءات فعالة لمنع انتشار فيروس كورونا

قال السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينج، إن بلاده اتخذت إجراءات فعالة وبذلت قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف السفير الصيني - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - : "أن عدد المصابين بالفيروس الذين تماثلوا للشفاء في زيادة مستمرة"، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على التصدي لهذا الفيروس.

كما دافع السفير عن طريقة تعامل السلطات الصينية مع أزمة انتشار فيروس (كورونا)، مؤكدًا أن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على الصحة العالمية.

يُشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).