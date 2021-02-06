وزير النقل السعودي: تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة قبل شهر رمضان

أعلن وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة سيكون قبل شهر رمضان المقبل أي خلال شهر أبريل المقبل.

وقال الجاسر -وفقًا للإخبارية السعودية الرسمية اليوم السبت- إن "عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة"، ذاكرا أن محطة قطار الحرمين ستكون جاهزة قبل حج هذا العام.

يذكر أن محطة قطار الحرمين بجدة تعرضت لحريق كبير في سبتمبر 2019.

وقطار الحرمين السريع مشروع سعودي، عبارة عن خط سكك حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي.