الجزائر تعرب عن استعدادها للتعاون مع السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة لتحقيق الاستقرار

رحبت الجزائر، السبت، بما أسمته بـ" التقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة"، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون معها، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي .



كما عبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها " عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الايجابية في انهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام."



كما أكدت الجزائر "على تضامنها الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وكذا دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ".