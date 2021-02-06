البحث عن شخصين مفقودين بعد انفجار وقع في بوردو الفرنسية

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شخصين فقدا ونقل ثالث إلى المستشفى في مدينة بوردو الفرنسية اليوم السبت بعد وقوع انفجار في وقت مبكر قد يكون ناتجا عن حادث في ورشة لإصلاح السيارات.

وساد الارتباك المشهد. وفي حين أن دلفين بالسا، وهي مسؤولة في المحافظة، قالت عبر وسائل إعلام فرنسية إن البحث جار عن شخصين مفقودين، أفادت تقارير إعلامية أخرى إنه تم العثور على شخص بالفعل.

كانت هناك تقارير عن شخص -89 عاما- مصابا بإصابات خطيرة بالإضافة لعدة أشخاص يعانون من صدمة وإصابات.

ووقع الانفجار الساعة 8 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مقاطعة تشارترونز بوسط البلاد. وبحسب التقارير، ربما يكون الانفجار وقع نتيجة لغاز في محل إصلاح السيارات. ولكن بالسا قالت إن العمل لايزال جاريا لتأكيد سبب الحادث.