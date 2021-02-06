الأحزاب النرويجية تتفق على توسيع نطاق خطط التقاعد

اتفق الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب في النرويج مع حزب التقدم المعارض على إزالة القيود المفروضة على خطط التقاعد المهنية الخاصة حتى يمكن توسيعها لتشمل عمالا من الشباب والعاملين بدوام جزئي.

وتتطلب التغييرات من أصحاب العمل دفع اشتراكات في صناديق التقاعد لأولئك الذين يعملون لفترة قصيرة أسبوعيا تصل إلى يوم واحد في الأسبوع ، والعمال الذين يكسبون أقل من المبلغ الأساسي الحالي بموجب نظام التأمين الوطني (101 ألف و351 كرونة أو 11 ألفا و883 دولارا الآن) في السنة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقالت الأحزاب في بيان مشترك اليوم السبت إنه سيتم تقديم التغييرات على الأرجح اعتبارا من 2023 لإتاحة الوقت للشركات للتعامل مع تداعيات الجائحة.

ولتغطية التكلفة الإضافية للشركات، ستنظر الحكومة في تخفيض مماثل في مساهمات ضرائب أصحاب العمل لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ، أو أي إعفاء آخر.