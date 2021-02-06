غانا توقع اتفاقية تجارية طال انتظارها مع المملكة المتحدة

وقعت غانا والمملكة المتحدة اتفاقية تجارية مؤقتة ، وهي واحدة من آخر الصفقات الثنائية المحاطة بالشكوك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعيد الاتفاق دخول المصدرين الغانيين إلى أسواق المملكة المتحدة بشكل معفي من الرسوم الجمركية والحصص، حيث كان يتعين عليهم دفع تلك الرسوم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان مشترك نُشر على موقع الحكومة البريطانية ونقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

كما أنه يعيد التعريفات التفضيلية التي يتمتع بها المصدرون البريطانيون إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت الحكومتان في البيان: "سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الداخلية ذات الصلة المطلوبة في كل من غانا والمملكة المتحدة".