سعفان: توفير ما لا يقل عن 10% من فرص العمل لذوي الهمم خلال شهر فبراير

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث خلال شهر فبراير الجاري، بأجور مجزية تبدأ من 1200 وتصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض المهن، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت فرص عمل لا تقل عن 10% لذوي الهمم.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الشباب لم يقبلوا على ملتقيات التوظيف التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا؛ بسبب نوع من فقدان الثقة، مؤكدًا أن الوزارة حاولت جذب الشباب تدريجيًا.

ولفت إلى أن الشباب ثبت لهم وجود فرص جيدة وواعدة تقدمها القوى العاملة وهو ما أعاد جدار الثقة بين الطرفين، قائلًا إن أقل نسبة شغل في هذه الوظائف يصل إلى 85%.

وأشار وزير القوى العاملة إلى تضاعف أعداد الشباب المتقدمين للوظائف بعد عام 2016، موضحًا أن جميع الوظائف التي وفرتها الوزارة خلال شهر فبراير الجاري تابعة للقطاع الخاص.

وذكر أن البطالة أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، مضيفًا أن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5% خلال عام 2019، و7.3% خلال عام 2020.

وأوضح سعفان، أن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات مع مصانع قطاع خاص في الملابس الجاهزة وقطع غيار سيارات؛ لتدريب الأشخاص، قائلًا إن الناجحين في التدريب يدخلون مباشرة إلى العمل.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.