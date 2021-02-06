ارتفاع عدد المرضى النفسيين في الجيش الألماني

ازداد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة عدد المصابين بأمراض نفسية بين جنود الجيش الألماني "بوندسفير" خلال المهمات كما ازدادت حاجتهم إلى العلاج .

وارتفع العدد من 784 عام 2017 إلى 1116 خلال العام الماضي.

جاء هذا في رد وزارة الدفاع على سؤال مكتوب لعضو حزب البديل من أجل ألمانيا رينيه شبرنجر نقلته عنها صحيفة "راينيشه بوست" الصادرة اليوم السبت، حصلت وكالة (د.ب.أ) في برلين على نسخة منه.

كما زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بهذه الأمراض من 274 عام 2017 إلى 301 العام الماضي.

ترجع هذه الأرقام إلى جنود تم فحصهم أو علاجهم أو تقييمهم في قسم الأمراض النفسية أو في مراكز فحص متخصصة في الطب النفسي بسبب اضطراب عقلي يستوجب التدخل.

وعلق شبرنجر على هذه الأرقام قائلا: "يستحق جنودنا أفضل رعاية صحية ممكنة، لكن الجيش الألماني ما يزال يفتقر إلى استراتيجية شاملة للوقاية من الأمراض العقلية المرتبطة بالأمراض النفسية التي تستوجب التدخل".

وأضاف شبرنجر قائلا: "كما أن المساهمة المهمة في حماية الصحة تتمثل في عدم إرسال جنودنا إلى مهام يائسة تماما مثل أفغانستان".