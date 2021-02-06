سيرينا تعلن مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة رغم إصابتها في الكتف

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أكدت سيرينا وليامز أنها ستتعامل مع إصابتها في الكتف خلال منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولكنها أكدت على ثقتها الكبيرة بأنها ستكون مستعدة لخوض غمار البطولة

وانسحبت وليامز من بطولة "يارا فالي كلاسيك" أمس الجمعة بسبب إصابة في كتفها الأيمن.

وبسؤالها عما تشعر به اليوم السبت، أعربت سيرينا، الفائزة بـ23 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام)، عن تفاؤلها.

وقالت في مؤتمر صحفي :"أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. حصلت على الكثير من العلاج لكتفي. ولكنني واثقة للغاية أنه سيكون رائعا".

وأضافت :"أشعر بثقة كبيرة، أعتقد هي كلمة أفضل، وأتمنى أن اكون جاهزة خلال الأسبوعين المقبلين

ولكن وليامز، قالت إن الإصابة ستكون مشكلة خلال مجريات بطولة استراليا المفتوحة، والتي تبدأ بعد غد الاثنين.

وتابعت وليامز /39 عاما/ :"بالتأكيد ستكون الاصابة شيئا يتعين علي أن أتعامل معها خلال فترة البطولة. الاحساص بأنني سأشارك في بطولة يساعد بالتأكيد".

وأضافت :"ربما يتعين علي اختيار بعض التمارين العلاجية المختلفة بعد كل مباراة والتي ستكون مهمة للغاية".

وتوجت سيرينا بآخر لقب في بطولة جراند سلام في ملبوورن في عام 2017 وستتجه كل الأنظار إلى اللاعبة الأمريكية في محاولاتها لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بالبطولات الكبرى المسجل بإسم مارجريت كورت، التي فازت بـ24 لقبا.

وبينما يظل الرقم القياسي في عقلها، قالت وليامز، التي ستواجه لاورا سيجموند في الدور الأول، إنها تشعر براحة أكبر بشأنه.

وقال :"بالتأكيد هذا على عاتقي وفي بالي. أعتقد أنه من الجيد أن يبقى في ذهني".

وأضافت :"أعتقد أنه عبء مختلف، ينبغي أن أقول، على عاتقي لأنني اعتدت عليه".