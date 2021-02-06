ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 317 ألفا و836

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم السبت إلى 317836 بعد تسجيل 2496 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3562 بعد تسجيل 67 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة كلها من بين المقيمين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 317836 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3562 منذ 21 فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارىء صحية منذ 14 يناير الماضي، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومدد إقفال البلاد حتى 8 فبراير الحالي، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وسوف يرفع الإقفال العام بشكل تدريجي ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما سجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وستبدأ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان خلال فبراير الحالي، حيث يتوقع أن تصل اللقاحات منتصف هذا الشهر.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.