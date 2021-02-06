180 مليونا لإنشاء مركز خدمات متكاملة لتنمية الزراعة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جارِ إنشاء مركزًا للخدمات المتكاملة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مدن المحافظة، بتكلفة تتعدى 180 مليون جنيه؛ لتشجيع الشباب على التوسع في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين لزيادة إنتاجية الفدان للمحاصيل الزراعية.

وأكد المحافظ، في تصريح له اليوم السبت، أن هذا المركز هو الأول من نوعه على أرض المحافظة لتقديم الخدمات الزراعية لكبار وصغار المزارعين، ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأشار إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات الزراعية التي تساهم في تعزيز الزيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسين جودة المحصول وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، وتوفير المياه وتحسين جودة الأراضي الزراعية.

وأوضح أن يضم أكثر من 7 أقسام منها قسم لشبكات الري والتنقيط، وقسم لبيع الأسمدة والمبيدات، والأدوات البيطرية، والآلات الزراعية، ومعمل تحاليل، وقاعة اجتماعات.

وتابع: "كما سيقدم المركز مجموعة من الخدمات التي من شأنها تنمية القطاع الزراعي، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم التدريب والاستشارات الزراعية للمزارعين، وكذا طلاب المدارس الزراعية وكليات الزراعة التابعة لجامعة الملك سلمان، والجامعة الحكومية المقرر إنشاؤها بمدينة أبورديس".

وأكد على تقديم بعض الخدمات والاستشارات البيطرية، وخدمات تحليل عينات التربة الزراعية والمياه والنباتات من خلال معمل مجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية في هذا المجال.