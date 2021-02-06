 مادلين طبر تنعي المنتج الأردني عدنان عوامله: وداعا الفارس الشهم - بوابة الشروق
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مادلين طبر تنعي المنتج الأردني عدنان عوامله: وداعا الفارس الشهم

المنتج الأردني عدنان عوامله
المنتج الأردني عدنان عوامله
إيمان محمود
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 12:48 ص | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 12:48 ص

نعت النجمة مادلين طبر، المنتج الأردني عدنان عوامله، صاحب استديوهات المركز العربي للإنتاج والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقالت مادلين في رثاء عدنان: "البقاء لله عدنان عوامله يا صديقي الفارس الشهم السلطي الأردني الأصيل وداعا.. عندما احتاجتك وجدتك سندا".

وأضافت: "من أيام كرمتني وزارة الثقافة الليبية فسجلت لقاء أشكر فيه وقفة الأردن برجالها معي في بداية مسيرتي، وذكرتك مرتين لأفجع اليوم بخبر وفاتك".

واختتمت: "عزائي للأردن لخسارتها خيرة رجالها، الذي بنى وشيد وصدر اسم الأردن بأعماله وساهم في حراك الساحة الفنية".

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