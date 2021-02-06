نشرة الشروق الاقتصادية ليوم السبت: إطلاق مشروع استخدام الغاز كوقود للسيارات لأول مرة

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 6 فبراير 2021، والتي جاء في مقدمتها:

إطلاق مشروع استخدام الغاز كوقود للسيارات لأول مرة

افتتح طارق الملا وزير البترول، اليوم، محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها. الملا كشف عن خطة لنشر ١٥ محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة.

إطلاق أول تطبيق الكترونى لأماكن محطات الوقود

أعلن طارق الملا وزير البترول، من الأقصر الإطلاق التجريبى للتطبيق الالكترونى MOP STATION APP، كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

قناة السويس تسجل أعلى إيرادات وعبور يومي

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، أمس الجمعة، ثانى أعلى معدل عبور يومي للسفن وثالث أعلى إيراد يومى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، بعبور 74 سفينة من الاتجاهين بحمولات قدرها 4.4 مليون طن، منها 34 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات 2.2 مليون طن، أكبرها سفينة الحاويات العملاقة "COSCO SHIPPING GALAXY" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة كلية 233 ألف طن، في رحلتها القادمة من ألمانيا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما عبرت 40 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد بحمولات بلغت 2.2 مليون طن، أكبرها سفينة الحاويات العملاقة "MSC LENI" التي ترفع علم بنما وإحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم، بحمولة كلية 239 ألف طن.

تشغيل البورصة السلعية خلال موسم القمح المقبل

قال علي المصيلحىُ وزير التموين، إنه من المقرر تشغيل البورصة السلعية خلال موسم القمح المقبل، وبالتالي تقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول. وأكد الوزير أهمية تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، بعد اعتماد الرئيس الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة، لافتا إلى عمل الوزارة فى 18 مشروعا بأكثر من 11 محافظة ثم الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير المنافذ.

500 مليون دولار لافتتاح 16 «هايبر» خلال 3 سنوات

قال إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، إن عدد الفروع المستهدف افتتاحها لإحدى السلاسل التجارية بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 فروع فى 7 محافظات -بإجمالي مساحات تصل إلى 100 ألف متر مربع. وأوضح عشماوى، أنه من المستهدف افتتاح 16 هايبر جديد للسلسلة التجارية، باستثمارات 500 مليون دولار على مدار الثلاثة سنوات المقبلة، ذاكرا أن السلسلة التجارية تعمل في 22 دولة خليجية وعربية وآسيوية.

المالية للممولين: قدموا إقراراتكم إلكترونيا بلا وسطاء

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية. وقال الوزير في رسالة للممولين: «قدِّموا إقراراتكم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا فى مكتبات أو أكشاك أوغيرها.. وحافِظوا على سرية البيانات، ولا تسمحوا لأحد باستغلالكم، وتوجهوا إلى المأموريات المختصـة إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفنى جاهزة لخدمتكم، ومساعدتكم في التسجيل الإلكتروني للإقرارات، مجانًا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا».

الضرائب تعقد ندوات عن كيفية تقديم الإقرار إلكترونيا

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقدم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة، وبدون أية عقبات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا سواء على المنظومة الجديدة أم المنظومة الموجودة حاليا.

المشاط تستعرض للعراق تجربة مصر في التعاون الإنمائي

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا برئاسة ماهر حماد وكيل وزارة التخطيط، وعدد من مسئولي دولة العراق، في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية. اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات.

تجار يتحفظون على قانون الضرائب الجديد

تحفظ عددا من تجار الأدوات المنزلية قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية، ووضعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، مجموعة من الملاحظات والمقترحات على القانون، مؤكدةً في بيان رفضها لمبدأ الحبس في العقوبات المتعلقة بالخطأ في المعاملة الضريبية للتاجر طالما كان ذلك الخطأ غير متعمد ولا يستهدف تهربًا ضريبيًا، وشدد التجار أيضا على ضرور التمسك بأن تقوم فلسفة القانون الجديد على مبادىء التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات.