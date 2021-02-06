 دراجي يحظى بدعم حركة خمس نجوم وحزب الرابطة في مساعيه لتشكيل حكومة إيطالية - بوابة الشروق
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دراجي يحظى بدعم حركة خمس نجوم وحزب الرابطة في مساعيه لتشكيل حكومة إيطالية

روما - د ب أ
نشر في: السبت 6 فبراير 2021 - 8:10 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2021 - 8:10 م

أنهى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، اليوم السبت، 3 أيام من المحادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية الإيطالية، في إطار مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

واختتم دراجي المفاوضات باجتماعات مع حركة خمس نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني.

ولم يدل دراجي بأي بيان عقب المحادثات، رغم أن الحزبين أبديا مؤشرات إيجابية عن تأييدهما لأي حكومة ربما يشكلها.

وقال زعيم حركة خمس نجوم، فيتو كريمي، عقب الاجتماع "إذا جاءت حكومة جديدة سنكون مؤيدين لها".

وأصبح الحزب أعظم قوة في البرلمان في انتخابات 2018.

ومن ناحية أخرى، قال زعيم حزب الرابطة، سالفيني إنه سيدعم دراجي "بدون شروط".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن دراجي يخطط لإطلاق جولة ثانية من المشاورات أوائل الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأنه بحاجة إلى وقت لتعزيز الدعم واختيار الوزراء.

وكان الرئيس سيرجيو ماتاريلا قد كلف دراجي الذي لا يشغل أي منصب سياسي، بتشكيل حكومة يوم الأربعاء بعد انهيار الائتلاف السابق برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في منتصف يناير.

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