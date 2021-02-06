جهاز القاهرة الجديدة: أنشأنا 16 بيارة شحن جوفي لمواجهة مشكلة تجمع الأمطار

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز يعمل على حل مشكلة تجمع مياه الأمطار منذ 10 أشهر، وكلف استشاريا لدراسة سبل حلها، مشيرًا إلى إنشاء 16 بيارة شحن جوفي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أنه تم إنشاء 5 حدائق مزروعة بشكل متدرج لتخفيض منسوب المياه المتجمعة نتيجة سقوط الأمطار، موضحًا أن تربة الحدائق مصممة لتسمح بتسرب المياه بشكل رأسي.

وأكد أنه يتم دراسة حلول جذرية أخرى لمواجهة مشكلة تجمعات المياه، مضيفًا أنه يتم رفع كفاءة شبكات الصرف والخطوط الناقلة.