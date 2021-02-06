قافلة مساعدات طبية من الجزائر إلى تونس في الذكرى الـ63 لأحداث ساقية سيدي يوسف

انطلقت صباح اليوم السبت، قافلة مساعدات طبية مكونة من معدات ووسائل الوقاية من وباء فيروس كورونا من الجزائر باتجاه تونس إحياء للذكرى 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف.



وقال الأمين العام لوزارة الصحة الجزائرية عبد الحق سايحي، إن "الذكرى تعيد للأذهان اختلاط وامتزاج الدماء الجزائرية والتونسية، لتأتي خطوة القافلة كبادرة من الجزائر وتأكيدا أنها تبقى دائما وفية لأشقائها".



وقال السفير التونسي رمضان الفايظ: "إن إحياء ساقية سيدي يوسف تبقى خالدة بين الشعبين ومهمة في تاريخ البلدين، ويظل الحدث بمثابة الرمز الذي يدفع البلدين للعمل سويا للارتقاء أكثر فأكثر في اتجاه تحقيق شراكة استراتيجية".



وأكد السفير التونسي، أن الشريط الحدودي من أهم مراحل تطبيق الشراكة بين البلدين في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار للجارتين.